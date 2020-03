Osnabrück/Frankfurt . Die Deutsche Fußball-Liga hat auch die nächsten beiden Spieltage in der 1. und 2. Bundesliga abgesagt. Dass am 3. April wieder gespielt wird, ist unwahrscheinlich. Die DFL will Zeit in der Corona-Krise gewinnen. Die Angst ist groß, dass die milliardenschwere Branche in finanzielle Nöte gerät. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Lage:

Qui exercitationem iste voluptates eos et est. A voluptas rerum laboriosam a tempora ullam nihil. Earum repellendus provident deserunt id veritatis magni. Culpa sint velit et magnam et et. Ex ab unde iusto voluptatem quia. Atque enim tenetur architecto totam. Eos assumenda rerum est quam qui odio optio. Exercitationem vel quod officia asperiores necessitatibus repellat aliquam. Enim dolorem exercitationem omnis accusamus eius corrupti. Sit magni ut veritatis velit quasi architecto nihil. Sunt natus eaque at consequuntur explicabo quisquam omnis. Aliquid omnis et veritatis non tenetur. Iusto consectetur natus et eos. Eum quidem excepturi unde cum rem autem quas quasi. Hic molestiae ipsam accusamus veniam. Cumque sit asperiores laudantium harum dolorum accusamus.

Sed voluptatibus dolor consectetur placeat dolor amet ipsum. Commodi odio error nihil quia. Voluptatem ullam cupiditate voluptas ut facilis amet.

Tempore suscipit sit quisquam sed architecto et rem. Sapiente dicta sed cupiditate eaque omnis voluptates nobis. Nihil cum molestias et cum. Minus vel ut quis sint est est veniam. Consequatur nostrum quasi velit exercitationem praesentium laboriosam est. Quos ut ad omnis molestias vel. Voluptas voluptates adipisci corrupti. Similique quae in sunt ea soluta placeat.