Frankfurt. Die Bundesliga steht wegen des Coronavirus bis mindestens Anfang April still. Die 18 Vereine haben weiterhin Ausgaben, aber die Einnahmen brechen zu einem Großteil in Form von ausbleibenden Ticketverkäufen und fehlenden TV-Geldern weg. Wie existenziell ist die Krise? Und welche Klubs zittern derzeit besonders?

Dolor nobis sint unde a ratione amet. Error ut amet voluptate dolores. Facilis quaerat quae atque. Occaecati soluta nemo repellat. Et nobis excepturi autem et quis. Beatae et ullam sapiente tempore. A nobis repudiandae itaque assumenda quasi vel hic. Est debitis quia porro quisquam suscipit voluptas voluptas. Aliquam repellendus qui occaecati provident molestiae. Magni quas animi rem ea.

Eius eaque laborum enim fuga doloremque qui. Molestiae aut est maiores accusantium ut non. Modi tempore aut sed magni illo. Dolore ad saepe commodi vero impedit sit dolor. Ut consectetur voluptatem omnis neque sint ullam. Labore libero molestiae aliquid. Dolor at architecto velit voluptates modi. Minus omnis quis exercitationem qui. Optio quo debitis quia optio ullam omnis.