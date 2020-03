Die Uefa hat die Europapokal-Wettbewerbe vorerst ausgesetzt. Foto: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Nyon. Die Europäische Fußball-Union hat den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Krise vorerst ausgesetzt. Das teilte die UEFA am Freitag mit.