Mönchengladbach/Paris. In Zeiten des Coronavirus dürfen Fans zu der Mehrzahl der Fußball-Spiele nicht in die Stadien. Doch wie unter anderem die Partie Gladbach gegen Köln am Mittwoch zeigte, suchen die Fans trotzdem die Nähe zu ihren Lieblingsvereinen und verlegen das Feiern vor die Arenen. Wie gefährlich sind diese Versammlungen?

Der künftige Bundesliga-Spieltag wird wegen des Coronavirus vor leeren Rängen ausgetragen. Der italienische Spitzenklub Inter Mailand zog die Notbremse und stellte wettbewerbsübergreifend den Spielbetrieb ein, Daniele Rugani von Champions-League-Achtelfinalist Juventus Turin wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Auch in Deutschland gab es den ersten infizierten Spieler in der 2. Bundesliga. Timo Hübers von Hannover 96 wurde positiv getestet und befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne. In Italien, der Schweiz und Österreich wurde der Spielbetrieb aufgrund des neuartigen Coronavirus komplett eingestellt, in Frankreich und zahlreichen weiteren europäischen Ländern finden die Fußballspiele ohne Zuschauer statt.

Tausende vor dem Prinzenpark

Angesichts der rasanten Verbreitung des Coronavirus scheint es nur noch eine Frage der Zeit, bis UEFA, die DFL und andere Verbände ebenfalls die Reißleine ziehen. Bis dahin lassen sich die Fans offensichtlich nicht den Spaß am Fußball verderben. Im Gegenteil: Zum ersten Geisterspiel der Bundesligageschichte zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (2:1) am Mittwoch versammelten sich mehrere Hundert Anhänger der Borussen vor dem Borussia-Park. Gar Tausende PSG-Anhänger versammelten sich vor dem Geisterspiel in der Champions League zwischen Paris und Borussia Dortmund vor dem Prinzenpark und feierten ausgelassen:

Wie gefährlich sind solche inoffiziellen Veranstaltungen, bei denen eine Vielzahl an Menschen auf engstem Raum zusammenkommen? "Viele Menschen auf einem engen Raum sind derzeit keine gute Kombination. Wenn einer niest, dann kann er fünf bis zehn Personen anstecken", sagte Tim Göhlert, ehemaliger Fußballprofi des 1. FC Heidenheim und mittlerweile Arzt, gegenüber t-online.de. Von solchen Aussagen lassen sich Fußballfans offensichtlich nicht abschrecken – und das Team von Gladbach belohnte die Fans für ihr Erscheinen: Nach dem Abpfiff versammelte sich die Mannschaft im Stadion-Umlauf und feierte mit ihren Anhängern den Derbysieg. Die zahlreich erschienenen Fans dürften sich angesichts dieser Aktion bestätigt fühlen.

Bundesligisten appellieren an Fans

Einige Bundesligavereine distanzieren sich vor dem Bundesliga-Geisterspieltag von solchen Aktionen. Unter anderem appelliert der SV Werder Bremen vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Montag (20.30 Uhr) an seine Fans, dem Wohninvest-Weserstadion fernzubleiben:

Borussia Dortmund bittet seine Fans vor dem prestigeträchtigen Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr) ebenfalls davon abzusehen, das Spiel nicht in der Nähe des Signal-Iduna-Parks zu verfolgen:

Angesichts der Vorkommnisse in Gladbach und Paris darf jedoch bezweifelt werden, dass sich wirklich alle Fangruppen von den Stadien der Republik fernhalten werden. Die Vereine beziehungsweise die Städte sind in solchen Fällen machtlos – bis jetzt. Zwar genießen alle Deutschen nach dem Grundgesetz Freizügigkeit – die Freiheit, sich an jedem Ort in Deutschland aufhalten beziehungsweise einen Wohnsitz nehmen zu können –, allerdings darf dieses Freizügigkeitsgrundrecht eingeschränkt werden, um zum Beispiel eine Seuchengefahr zu bekämpfen. "Demgemäß ist von einer Seuchengefahr nur auszugehen, wenn die Ausbreitung schwerer übertragbarer Krankheiten droht, was im Falle des Coronavirus je nach weiterer Entwicklung durchaus anzunehmen sein kann", heißt es in einer Mitteilung der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger Solmecke.

Um eine solche Seuchengefahr einzudämmen, könnten unter anderem Einreise- beziehungsweise Aufenthaltsverbote ausgesprochen werden. Bezüglich der Fußball-Bundesliga, sollte diese weiterhin den Betrieb aufrecht erhalten, könnten also Aufenthaltsverbote auch in unmittelbarer Nähe des Stadion erfolgen.