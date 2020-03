Hannover. Der Zweitligist Hannover 96 hat bestätigt, dass sich Timo Hübers bereits in häuslicher Quarantäne befindet. Aue-Präsident geht vom Saisonabbruch aus.

Mit Timo Hübers von Hannover 96 ist der erste deutsche Fußballprofi positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Es wird davon ausgegangen, dass Hübers sich am Samstagabend bei einer Veranstaltung in Hildesheim infizierte", teilte der Zweitligist am Mittwoch mit. Da der 23-Jährige jedoch seit der Ansteckung, "die exakt eingrenzbar ist", keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen gehabt habe, "ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben". Trotzdem werden nun der gesamte Kader sowie das Trainerteam und die Mitarbeiter vorsorglich auf das Virus getestet.



"Timo hat sich absolut vorbildlich verhalten", erklärte der Sportliche Leiter Gerhard Zuber. "Er selbst zeigt bis jetzt keinerlei Symptome. Als er davor erfuhr, dass eine Person, die mit ihm auf der Veranstaltung gewesen war, positiv getestet wurde, meldete er sich direkt beim Arzt und begab sich provisorisch in häusliche Quarantäne."

Die restliche Mannschaft wird sich jedoch auf das anstehende Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag (13.30 Uhr) vorbereiten, das vor leeren Rängen ausgetragen wird. Das hatte 96 kurz zuvor bekanntgegeben, nachdem das Land Niedersachsen sämtliche Veranstaltungen ab 1000 Besuchern landesweit untersagt hatte.



Aue-Präsident geht von Saisonabbruch aus

Präsident Helge Leonhardt von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue rechnet aufgrund der Corona-Krise mit einem vorzeitigen Saison-Ende. "Ich gehe davon aus, dass die Saison nicht zu Ende gespielt werden kann. Sobald eine Person, die regelmäßigen Kontakt mit einer Mannschaft hat, erkrankt, muss das gesamte Team für zwei Wochen unter Quarantäne", sagte Leonhardt der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sich Spieler anstecken: "Und dann brechen der ganze Spielplan und der gesamte Spielbetrieb zusammen." Dieser Fall ist nun mit dem Hannoveraner Timo Hübers geschehen.