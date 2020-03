Der deutsche Profifußball in Zeiten des Coronavirus: Hauptsache, der Spielplan steht

Volle Ränge wie hier in Frankfurt: Im deutschen Profifußball ist derzeit ein einheitlicher Zuschauerausschluss trotz der sich ausbreitenden Gefahr durch den Coronavirus derzeit kein Thema. Foto: imago images/Jan Huebner

Osnabrück. Die Coronavirus-Epidemie breitet sich in Europa aus – in Deutschland sind die ersten Toten und über 1000 Infizierte bekannt. Dennoch sträubt sich der deutsche Profifußball gegen einen vorübergehenden einheitlichen Zuschauerausschluss. Und lässt somit Solidarität gegenüber älteren Menschen und chronisch Kranken vermissen, kommentiert unser Redakteur Benjamin Kraus, der an die Verantwortung der staatlichen Behörden appelliert.