Paris St. Germain gegen Borussia Dortmund: So sehen Sie das Achtelfinale live

Erling Haaland (l) und der BVB siegten im Hinspiel in Dortmund 2:1 gegen Paris St. Germain. Foto: imago images/Revierfoto

Paris. Borussia Dortmund spielt am Mittwoch, 11. März 2020, im Prinzenpark gegen Paris St. Germain im Achtelfinale der Champions League (21 Uhr). So können Sie das Spiel der Dortmunder in Paris live im TV und Stream verfolgen.