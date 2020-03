London. Eklat in London: Nach der Pokalniederlage brennen bei Tottenham-Star Dier alle Sicherungen durch. Er stellt einen Fan auf der Tribüne zur Rede.

Der englische Fußballprofi Eric Dier hat sich nach dem Aus mit Tottenham Hotspur im FA-Cup auf der Tribüne einen Disput mit einem Fan geliefert. Dieser habe Dier zuvor beleidigt, berichtete Spurs-Trainer José Mourinho nach der Partie am Mittwochabend. Sicherheitskräfte zogen Dier weg.

"Ich denke, er hat etwas getan, was wir Profis eigentlich nicht machen können, aber wir alle tun würden, wenn jemand Sie beleidigt und Ihre Familie involviert ist, insbesondere der jüngere Bruder", sagte der portugiesische Coach nach der Achtelfinal-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Norwich City. Dier hatte seinen Elfmeter verwandelt, die Gäste siegten aber 3:2.

Mourinho erklärte, dass die Person Dier beleidigt habe und "der jüngere Bruder war mit der Situation nicht zufrieden und Eric war nicht glücklich". Dier selbst hatte sich zu dieser Aktion nicht geäußert. Der englische Verband hat sich bislang noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Mourinho äußerte zumindest Verständnis für Diers Verhalten. Profis sollten so etwas zwar nicht tun, aber er verstehe den Spieler: "Wahrscheinlich hätte es jeder von uns getan." Sollte der 26 Jahre alte Nationalspieler für sein Verhalten vom Club bestraft werden, "werde ich nicht zustimmen, aber er hat sich falsch verhalte".

Tottenham tritt am kommenden Dienstag in der Champions League zum Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig an. Das Hinspiel in London hatte der Bundesligist 1:0 gewonnen.