Sinsheim. Fußball-Mäzen Dietmar Hopp hat am Sonntag auf die Beleidigungen reagiert, die am Wochenende zu mehreren Unterbrechungen auf den Plätzen der Bundesliga geführt haben. An einem neuen Austausch mit Fans hat er kein Interesse.

In einem Interview, das auf der Vereinshomepage der TSG 1899 Hoffenheim veröffentlicht wurden, sagte Hopp: "Ich lasse mich von diesen Chaoten in meinem Handeln, weder sportlich noch gesellschaftlich beeinflussen und vertreiben, obwohl mir von Dortmunder Seite am 20. Dezember gewünscht wurde, dass das zurückliegende Weihnachtsfest mein letztes sein möge."

An Gesprächen mit Fans und Fan-Vertretern hat der 79-Jährige keine Interesse mehr: "Ich hatte im Jahr 2010 schon mal ein solches Gespräch, bei dem rein gar nichts herauskam, weil die Herren ihre vorgefertigte Meinung vertraten und sich nicht einen Millimeter bewegen wollten."

Hopp sagte, dass die Beleidigungen nach einem Treffen mit Vertretern des BVB-Fan-Forums schwatzgelb.de noch zugenommen habe. Hopp sagte: "Ich sehe keinen Sinn darin, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, denen ich noch nie etwas getan habe, die mich seit Jahren grundlos massiv beleidigen und gar keinen Konsens wollen."

Hopp forderte, dass auch andere Vorfälle in Fußballstadien hart sanktioniert werden müssten, besonders "rassistische und homophobe Beleidigungen".

Wegen Schmähungen durch Anhänger des FC Bayern war am Samstag die Partie der Münchner bei der TSG zweimal unterbrochen worden. Die Bayern-Führungsriege und zahlreiche Spitzenfunktionäre hatten sich daraufhin mit Hopp solidarisiert. Hopp sagte, er habe seitdem "eine Sympathiewelle ohnegleichen erleben" dürfen, aber auch "viel Unverständnis, dass in einem zivilisierten Land so etwas geschehen kann."

Auch in anderen Stadien gab es Fan-Attacken gegen Hopp und den Deutschen Fußball-Bund. Dort hatten die Schiedrichter die Spiele teilweise für mehrere Minuten unterbrochen.

Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz sagte nach dem 1:1 seines Teams am Sonntag im Bundesligaspiel bei RB Leipzig am Sonntag: "Ich habe mit Menschen gesprochen, die Herrn Hopp kennen. Ich verstehe nicht, was hier in Deutschland passiert." In diesem hatte der Schiedsrichter das Spiel nicht wegen Beleidigungen unterbrechen müssen.