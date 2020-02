Bremen. Das Bundesliga-Spiel zwischen Bremen und Frankfurt muss nachgeholt werden. Wann gespielt werden kann, hängt am Abschneiden der Eintracht in der Europa League ab.

Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wird von diesem Sonntag auf einen noch unbestimmten Termin verschoben. Grund für die Entscheidung sei das um einen Tag auf den heutigen Freitag verlegte Zwischenrundenspiel der Frankfurter in der Europa League in Salzburg, teilte die Deutsche Fußball Liga am Freitag mit.

Die Bundesligapartie zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt, deren Anpfiff ursprünglich am Sonntag um 18 Uhr erfolgen sollte, wurde abgesagt. Zunächst hatte Werder Bremen auf seiner Homepage in einer ersten Mitteilung bekanntgegeben, dass die Partie am Montagabend um 18 Uhr nachgeholt werden soll. In einer weiteren Version wurde dieser Passus aber wieder gestrichen.

Wie die DFL mitteilte, liegt der letztmögliche Nachholtermin in der Kalenderwoche 20 zwischen den Spieltagen 33 und 34. Das wäre dann die Woche zwischen dem 11. und 17. Mai. Ein früherer Termin ist abhängig vom Abschneiden von Eintracht Frankfurt in der Europa League.

Paderborn-Manager spricht von "Wettbewerbsverzerrung"

Nach der Verlegung von Eintracht Frankfurts Europa-League-Spiel bei RB Salzburg auf Freitag hat sich Manager Martin Przondziono von Bundesliga-Schlusslicht Paderborn beklagt. "Die Ansetzung ist eine Wettbewerbsverzerrung", sagte er der "Bild" und der "Sport Bild". Sollte die Eintracht nur 48 Stunden später wieder in der Bundesliga bei Werder Bremen antreten, würde eine ausgeruhte Werder-Mannschaft, die derzeit Tabellenplatz 17 belegt, am Sonntag gegen eine Mannschaft spielen, die keine zwei Tage Pause hatte.