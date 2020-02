Nyon. Auf anspruchsvolle Gegner treffen die deutschen Vertreter im Achtelfinale der Europa League. Sollte sich Eintracht Frankfurt im Rückspiel (Freitag) gegen RB Salzburg durchsetzen, trifft der Bundesligist auf den FC Basel. Bayer Leverkusen spielt gegen die Glasgow Rangers, der VfL Wolfsburg bekommt es mit Donetsk zu tun.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen trifft im Achtelfinale der Europa League auf die Glasgow Rangers. Das ergab am Freitag die Auslosung im schweizerischen Nyon. Der VfL Wolfsburg spielt gegen Shakhtar Donetsk, das in dieser Saison noch in der Champions League gespielt hatte. Auf den Sieger der Partie Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg (Freitag, 18 Uhr) wartet der FC Basel.

Die Spiele der Runde der letzten Sechzehn finden am 12. und 19. März statt. Das Endspiel findet am 27. Mai findet im polnischen Danzig statt.

Die Paarungen in der Übersicht