Wolfsburg trumpft auf: Nach Sieg in Malmö im Achtelfinale CC-Editor öffnen

Die Wolfsburger Renato Steffen (l-r), Josip Brekalo und Wolfsburgs Paulo Otavio jubeln nach dem 1:0 nach Videobeweis. Foto: Swen Pförtner/dpa

Malmö. Der Respekt vor dem Auftritt im schwedischen Malmö war da, doch mit einem mutigen Auftritt beseitigte der VfL Wolfsburg die Zweifel am Weiterkommen in der Europa League. Nun dürfen sich die Fans auf einen Termin an diesem Freitag freuen.