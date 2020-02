Salzburg. Wegen einer Orkanwarnung ist das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt am Donnerstagabend bei RB Salzburg abgesagt worden. Die Partie wird am Freitag nachgeholt. Die DFL berät nun, ob das Duell Frankfurt gegen Werder Bremen am Sonntag verschoben wird.

Aufgrund einer vorliegenden Orkanwarnung für heute Abend findet das Europa-League-Spiel zwischen RB Salzburg und Eintracht Frankfurt nicht statt. Böen mit Spitzen bis zu 120 km/h sind für die Region vorhergesagt.

"Diese Entscheidung musste im Rahmen einer vor Kurzem beendeten Krisensitzung, bei der neben der UEFA und Vertretern der beiden Klubs auch die lokalen Behörden sowie die Polizei Salzburg mit dabei waren, durch die örtlichen Sicherheitsbehörden getroffen werden", teilt der hessische Bundesligist auf seiner Homepage mit.

Sicherheit nicht gewährleistet

Eine sichere Abreise und der sichere Aufenthalt am Stadiongelände hätte weder für Zuschauer noch für die bei der ausverkauften Veranstaltung (29.000) im Einsatz befindlichen Personen gewährleistet werden können, heißt es weiter in der Mitteilung. Das Spiel findet an diesem Freitag, 28. Februar (18 Uhr) statt.

Nach der Verlegung prüft die Deutsche Fußball Liga mögliche Ausweichtermine für die am Sonntagabend um 18 Uhr angesetzte Partie der Hessen bei Werder Bremen. "Die DFL steht diesbezüglich in Kontakt mit beiden Clubs", teilte der Verband am Donnerstagabend mit und verwies auf den engen Terminplan. "Über eine mögliche Neuansetzung des Bundesliga-Spiels SV Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt wird die DFL am morgigen Freitag entscheiden."

Paderborn-Manager spricht von "Wettbewerbsverzerrung"

Nach der Verlegung von Eintracht Frankfurts Europa-League-Spiel bei RB Salzburg auf Freitag hat sich Manager Martin Przondziono von Bundesliga-Schlusslicht Paderborn beklagt. "Die Ansetzung ist eine Wettbewerbsverzerrung", sagte er der "Bild" und der "Sport Bild". Sollte die Eintracht nur 48 Stunden später wieder in der Bundesliga bei Werder Bremen antreten, würde eine ausgeruhte Werder-Mannschaft, die derzeit Tabellenplatz 17 belegt, am Sonntag gegen eine Mannschaft spielen, die keine zwei Tage Pause hatte.

mit dpa-Material