Bayern München gegen SC Paderborn: So sehen Sie das Freitagsspiel live CC-Editor öffnen

Das Hinspiel gewann der FC Bayern München (r., mit Robert Lewandowski) gegen den SC Paderborn (mit Luca Kilian) mit 3:2. Foto: imago images/MIS

München. Der FC Bayern München spielt am Freitag, 21. Februar 2020, zuhause gegen den SC Paderborn am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr). So können Sie das Spiel des FC Bayern München gegen den SC Paderborn live im TV und Stream verfolgen.