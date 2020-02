Dortmund-Stürmer Erling Haaland öffnete mit seinen beiden Toren gegen Paris das Tür zum Viertelfinale. Foto: AFP/Ina Fassbender

Dortmund. Er hat es schon wieder getan. Und wie. Nach seinen Toren in der Bundesliga und im DFB-Pokal jeweils im ersten Spiel hat Erling Haaland auch in der Fußball-Champions-League direkt für Borussia Dortmund getroffen. Mit seinen zwei Treffern beim 2:1-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel über Paris Saint-Germain stellte er das PSG-Starensemble um Neymar und Kylian Mbappé in den Schatten.