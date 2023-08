2. Fußball-Bundesliga Im Liveticker: HSV zu Gast beim Karlsruher SC Von dpa/shz.de | 04.08.2023, 13:56 Uhr | Update vor 1 Std. Die HSV-Fans freuen sich auf das erste Auswärtsspiel der Zweitliga-Saison ihres Hamburger SV beim Karlsruher SC. Symbolfoto: Imago/Lobeca up-down up-down

Der Hamburger SV holte im Topspiel gegen Schalke den ersten Saisonsieg. In Karlsruhe will der HSV am Sonntag ab 13.30 Uhr nachlegen. Verfolgen Sie die Partie im Liveticker.