Hansa Rostock - Holstein Kiel FOTO: Danny Gohlke 2. Bundesliga 2:3 in Rostock: Holstein Kiel kassiert vierte Niederlage Von dpa | 11.03.2022, 20:37 Uhr | Update vor 38 Min.

Holstein Kiel ist in der 2. Fußball-Bundesliga endgültig wieder im Abstiegskampf angekommen. Die „Störche“ verloren am Freitagabend ein spektakuläres Nordduell beim FC Hansa Rostock mit 2:3 (0:1). Durch die vierte Niederlage in Serie wurde die Mannschaft von Marcel Rapp in der Tabelle von dem Aufsteiger überholt.