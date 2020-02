Dortmund. Borussia Dortmund hat sich im Achtelfinale der Fußball-Champons-League gegen Paris Saint-Germain mit einer starken Leistung eine gute Ausgangslage für das Rückspiel gesichert. Die Mannschaft von BVB-Trainer Lucien Favre besiegte den französischen Meister vor 66099 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park durch die Tore von Erling Haaland (69./78.) hochverdient mit 2:1.

