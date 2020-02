Nicht zuletzt beim Hamburger Derby sind HSV-Fans durch massiven Einsatz von Pyrotechnik aufgefallen. Foto: imago images/Nordphoto

Osnabrück/Hamburg. Der DFB überrascht mit einer Genehmigung: Der Hamburger SV darf kontrolliert Pyrotechnik zünden - und das schon am Samstag beim Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Karlsruher SC. Was steckt dahinter? Die Aktion ist zuallererst ein cleverer Schachzug des DFB, meint unser Kommentator.