Innenminister Pistorius will Stadionallianzen an sechs Fußball-Standorten einführen CC-Editor öffnen

Weniger Polizei soll es in künftig in Niedersachsens Fußballstadien geben. Foto: imago images/Rust

Hannover/Osnabrück. Um in Fußballstadien die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig die Einsatzstundenzahl der Polizei zu senken, will Innenminister Boris Pistorius Stadionallianzen an sechs niedersächsischen Standorten einführen. Als Vorbild dient das Bundesland Baden-Württemberg, das das Modell in den ersten fünf Ligen seit 2017 erfolgreich praktiziert.