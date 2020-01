Köln. Aktuell überträgt der Streamingdienst DAZN noch alle Spiele der Europa League live. Ab der Saison 2021/22 ändert sich das.

RTL hat sich die kompletten TV-Rechte an der Europa League und der neuen Europa Conference League von 2021 an für drei Jahre gesichert. Der Vertrag mit der europäischen Fußball-Union (UEFA) beinhalte sowohl die Free-TV- als auch die Pay-TV-Rechte, teilte der Kölner Privatsender am Sonntag mit.

Spiele der beiden Wettbewerbe würden von der Saison 2021/22 an bei RTL, dem Nischen-Kanal Nitro sowie im Videoportal TV Now gezeigt werden. Insgesamt geht es um 282 Spiele pro Saison. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

DAZN überträgt aktuell alle Spiele der Europa League

Schon zuvor hatte RTL-Chef Bernd Reichart in einem Interview mit dem "Handelsblatt" den Rechteerwerb bekannt gegeben. "Ein starkes Statement in Zeiten, in denen der Bieterwettbewerb um Sportrechte intensiver ist denn je und immer weniger Spiele für die Fans frei empfangbar sind", sagte er.

Seit 2018 zeigt die RTL-Gruppe entweder Nitro oder RTL an jedem Spieltag eine Partie der Europa League. Der Streamingdienst DAZN überträgt derzeit alle Spiele des Wettbewerbs.