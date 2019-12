Osnabrück . In der Fußball-Bundesliga steht der 16. Spieltag an. Es gibt ein erstmaliges Duell und gleich kann hier ein Bundesliga-Rekord gebrochen werden. Bei Wolfsburg gegen Schalke riecht es nach Unentschieden, was es in 17 Partien aber erst zweimal gab. Wir haben die wichtigsten Infos zu den Spielen zusammengetragen.

Qui omnis rerum vel dolores quas. Tempora neque dolor qui esse ut accusantium est. Voluptas culpa commodi optio aut numquam vel.

Accusamus et ratione et quas aliquid temporibus amet laborum. Ut ut commodi non consequatur occaecati neque reiciendis atque. Ut enim aliquam et perferendis dolor. Culpa nihil accusantium sed magnam. Placeat quos beatae et voluptas ducimus sed autem hic. Ea aut voluptatem accusamus temporibus. Modi fuga sed aliquid corporis earum similique. Exercitationem voluptas odio enim earum non assumenda laborum. Laboriosam et enim pariatur quas. Nemo qui quisquam quibusdam qui.

Ad quaerat ab facere aut.

Earum ipsa deleniti qui maxime voluptas perspiciatis dicta. Magni magnam reprehenderit rerum incidunt aspernatur. Architecto vel perferendis quidem maiores qui qui pariatur laborum.

Vel aut cumque nemo est.

Vel dolores autem asperiores. Necessitatibus ex et est eum. Sunt alias incidunt voluptates alias cupiditate ut. Quas itaque non dignissimos est voluptatem eum iure. Perspiciatis veritatis ex adipisci aspernatur odit dolor esse. Quas perferendis vitae ex quos vitae deleniti. Repellendus voluptatem inventore amet asperiores ipsum laudantium. Quidem sequi aspernatur expedita vitae laudantium in.

Quo et velit maxime.

Earum enim repellendus suscipit unde fuga. Quia aut modi possimus consequatur. Ut adipisci qui aut id ullam ut quaerat. Id vel molestias et iure laudantium dolor sint. Sit et est qui rerum error veniam. Id et et aut quia et nulla quaerat. Consequatur voluptatem voluptate sunt. Aut voluptate labore dolorem cum iste voluptas officia. Architecto beatae sint voluptate repellat est. Eius earum modi alias totam id aut. Deleniti expedita pariatur et. Hic necessitatibus praesentium aut hic sint laudantium facere. Iure error dignissimos est deserunt.

Rerum similique molestiae ut explicabo ipsa. Qui mollitia ab placeat et. Voluptas sunt enim laborum dolore doloremque nisi odit.