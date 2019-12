Gelsenkirchen. Offensivspieler Mijat Gacinovic von Eintracht Frankfurt hat sich bei dem Tritt von Schalke-Torhüter Alexander Nübel eine schwere Rippenprellung zugezogen.

Das heftige Foul von Schalkes Torhüter Alexander Nübel im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (1:0) beschäftigt die Bundesliga weiterhin. Viele TV-Experten forderten nach dem üblen Tritt eine harte Strafe für den Schalke-Torwart. Auch der frühere Meistertrainer Felix Magath fand deutliche Worte. "Für so ein Foul sollte es Minimum sechs Wochen Sperre geben. Das sollte ihm eine Lehre sein. Die Gesundheit des Gegenspielers war in Gefahr", sagte der einstige Schalker Bundesliga-Coach in der Sendung Sky90. Es sei ihm ein Rätsel, warum der 23-Jährige so weit aus dem Tor gekommen sei.

Schwere Rippenprellung

Nübel hatte den Frankfurter Mijat Gacinovic mit hohem, gestreckten Bein außerhalb des Strafraums am Brustkorb getroffen. Der Eintracht-Profi hat nach einer ersten Diagnose eine schwere Rippenprellung erlitten. Nübel war für sein Foul in der 66. Minute des Feldes verwiesen worden.

"Mir geht es gut"

Gacinovic selbst meldete sich jetzt auf seinem Instagram-Account zu Wort – und scheint seinem Kontrahenten das Foul nicht übel zu nehmen: "Leider passieren solche Zusammenstöße manchmal im Kampf um den Ball. @alexandernuebel Danke, dass du dich sofort entschuldigt hast. Das kann im Fußball vorkommen", schreibt der serbische Nationalspieler. "Ich kann euch jedoch mitteilen, dass es mir trotz schwerer Rippenprellung gut geht."