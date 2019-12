Rom/Mailand. Nach der Abkehr von Los Angeles Galaxy wird der 38-Jährige seine Karriere wahrscheinlich in Italien ausklingen lassen.

Zlatan Ibrahimovic will nach seinem Abschied aus den USA laut italienischer Medienberichte zurück zu seinem früheren Club AC Mailand. "Ibra hat Milan gewählt", titelte die Zeitung "Gazzetta dello Sport" am Dienstag. Es müssten demnach nur noch die Konditionen seines Vertrags geklärt werden. Der 38-Jährige sei mit dem ersten Angebot der Rossoneri nicht ganz zufrieden gewesen, welches zunächst einen Halbjahresvertrag mit der Option einer Verlängerung umfasst haben soll. Für das halbe Jahr hätte er dem Vernehmen nach zwei Millionen Euro, für die Folgesaison im Fall einer Verlängerung vier Millionen erhalten.

Ibrahimovic spielte zuletzt bei Los Angeles Galaxy

Aber: "Selbst mit 38 Jahren hält sich der schwedische Stürmer für einen ganz speziellen Spieler. Und fordert ein Topgehalt. Denn Zlatan ist Zlatan, Punkt", schrieb die Zeitung. Ibrahimovic bezeichne Mailand derweil als seine "zweite Heimat". Während seiner ersten Periode bei Milan (2010 bis 2012) hatte er in 85 Einsätzen 56 Tore geschossen. Mit dem Club gewann er auch einen seiner insgesamt vier italienischen Titel. Auch wenn Milan nicht mehr den Status von einst besitze, wäre es für Ibrahimovic "eine seinem Ruhm würdige Aufgabe", ihn wieder nach oben zu bringen, schrieb die "Gazzetta".

Ibrahimovic hatte Mitte November nach zwei Spielzeiten den US-Club Los Angeles Galaxy verlassen. Am Montag hatte der Präsident des FC Bologna, Joey Saputo, mitgeteilt, dass der Schwede nicht bei ihnen anheuern werde. Auch dies war in den vergangenen Tagen mehrfach in den Medien kolportiert worden. Sollte der AC Mailand gegenüber Ibrahimovics Forderungen allerdings hart bleiben, könnten andere Akteure vielleicht wieder ins Spiel kommen, schrieb die "Gazzetta". "Aber die Würfel scheinen gefallen, und wer weiß, ob der Weihnachtsmann nicht deutlich vor dem 25. zu Coach Pioli kommt", so die Zeitung.