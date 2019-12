Frankfurt/Main. Der DFB hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 verabschiedet. Im Mai 2021 kommt es zu einem Novum.

Die Fußball-Bundesliga startet am Wochenende vom 21. bis 23. August 2020 in die neue Spielzeit. Schon am 31. Juli kommenden Jahres beginnt die 2. Bundesliga. Dies geht aus dem Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21 hervor, den das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag in Frankfurt verabschiedet hat. Nach dem 18. Zweitliga-Spieltag vom 18. bis 21. Dezember 2020 und dem 17. Bundesliga-Spieltag am gleichen Wochenende gehen beide Klassen in die Winterpause.

Saison 2020/21: Letzter Spieltag am 15. Mai

Der Spielbetrieb in der Bundesliga wird am 15. Januar 2021 wieder aufgenommen, die 2. Liga folgt am 22. Januar. Der 34. und letzte Bundesliga-Spieltag ist für den 15. Mai 2021 terminiert. Einen Tag später findet der 34. Spieltag der 2. Bundesliga statt.

Die 3. Liga startet am Wochenende vom 24. bis 27. Juli 2020 in die nächste Saison. Nach dem 20. Spieltag vom 18. bis 21. Dezember 2020 macht die 3. Liga Winterpause bis zum 22. Januar 2021. Der letzte Drittliga-Spieltag ist am 15. Mai 2021. Anschließend folgen die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga. Nach der derzeitigen Planungen sollen diese zwischen dem 19. und dem 26. Mai 2021 stattfinden. Die genaue Terminierung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

DFB-Pokal-Halbfinale am Wochenende des 1. und 2. Mai

Der DFB-Pokal beginnt in der nächsten Saison mit der ersten Hauptrunde vom 14. bis 17. August 2020. Erstmals an einem Wochenende findet das Halbfinale (1./2. Mai 21) statt. Im Gegenzug wird an diesem Wochenende darauf verzichtet, Spiele der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga (insgesamt 28 Begegnungen) anzusetzen, was dem Wunsch der Innenminister-Konferenz entspricht. Damit wird 2021 rund um den 1. Mai die Polizei bundesweit entlastet. Das DFB-Pokalendspiel wird am 22. Mai 2021 in Berlin ausgetragen.