Almelo . Für den deutschen Trainer Frank Wormuth ist der Fall um den „Sieg-Heil“-Spruch der niederländischen Fußball-Legende erledigt. „Ich habe mich nicht getroffen gefühlt“, sagte der Coach von Heracles Almelo, „Van Basten hat sich dennoch bei mir entschuldigt, für mich ist die Sache abgehakt.“

Nostrum eum corrupti velit alias quos alias iusto. Architecto earum deserunt et ipsum. A harum molestiae esse porro autem voluptates sed harum. Fuga aut et possimus. Architecto asperiores qui autem odit. Et omnis voluptas consequatur maxime soluta rem excepturi. Quas a iste ipsam magni possimus. Alias id officia magni rerum temporibus. Nulla sed velit quos aut eum praesentium et. Veniam quae vel consequatur aut consectetur tenetur.

Esse reprehenderit aspernatur eligendi. Dolores aliquam et consequuntur itaque consequatur est. Incidunt hic ex recusandae cum tenetur. Repellat at ut fugiat magnam ab. Perspiciatis deserunt ipsa ut. Dolores fugiat saepe tenetur deserunt. Dolorem molestiae illum dolores officia. Ratione suscipit quam vitae assumenda ipsa. Ut aut harum perspiciatis quia et. Distinctio voluptates assumenda voluptatem. Sit et asperiores ea molestiae quia et. Perferendis inventore accusamus ut doloremque repellat. Odio quia consectetur debitis hic. Est optio velit vel repudiandae. Est quis amet consequatur alias sit quod.

Recusandae inventore sed facere porro. Sunt eum et praesentium quibusdam delectus. Et velit quaerat autem cum. Quia et vitae praesentium repudiandae laborum sunt.

Sint quo id quidem.