München. Die Fußball-Europameisterschaft 2020 wird zum ersten Mal in zwölf Ländern ausgetragen. Alle Infos zum Turniern finden Sie hier.

Wer wird neuer Fußball-Europameister 2020? Als Titelverteidiger startet Portugal ins das Turnier, das erstmals nicht von einem oder zwei Gastgeber-Nationen ausgerichtet wird, sondern insgesamt in zwölf Ländern stattfindet. Auch in Deutschland finden Spiele statt. Drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale gehen in München über die Bühne. Die Halbfinalspiele und das Endspiel steigen dann im Londoner Wembley-Stadion.

Warum findet die EM 2020 in mehreren Ländern statt?

Das ungewöhnliche Konzept der EM 2020 gibt es exklusiv zum 60-jährigen Jubiläum der Europameisterschaft und soll eine einmalige Sache bleiben. Deswegen ist die Vorfreude besonders groß: Die Spiele werden in zwölf verschiedenen Städten in zwölf Ländern ausgetragen. Die Idee stammt vom ehemaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini. Bereits 2012 hatte er die "Euro für Europa" vorgeschlagen.

Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung der EM-Gruppen findet am 30. November 2019 im Romexpo in Bukarest (30. November, 18 Uhr) statt. Allerdings finden die Play-Offs der UEFA Nations League erst im kommenden Jahr statt, sodass am 1. April 2020 eine weitere Auslosung folgen könnte.

Wer ist bereits für die EM 2020 qualifiziert? (Stand: 20. November)

Deutschland



Niederlande

England

Tschechien

Frankreich

Türkei

Italien

Finnland

Belgien

Russland

Spanien

Schweden

Ukraine

Portugal

Polen

Österreich

Kroatien



Dänemark

Schweiz

Wales

Wie funktionieren die Playoffs?

20 der 24 Teilnehmer stehen nach der normalen EM-Qualifikation fest. Die verbleibenden vier Startplätze werden über die Playoffs der Nations League vergeben. Die je vier besten Teams aus den vier Ligen der Nations League 2018, die sich noch nicht für die EM qualifiziert haben, spielen Ende März 2020 in Halbfinals und Endspiel je einen Starter pro Liga aus. Sind weniger als vier Teams einer Liga noch ohne EM-Ticket, rücken Mannschaften aus niedrigeren Klassen nach. Die endgültigen Konstellationen werden am 22. November am UEFA-Hauptsitz in Nyon ausgelost. Gruppensieger einer Staffel müssen nicht gegen Mannschaften aus einer höheren Liga spielen.

Wer sind die Favoriten?

Der aktuelle Weltmeister Frankreich gilt auch bei der EM 2020 als Favorit. Vor drei Jahren scheiterten die Franzosen bei ihrer Heim-WM erst im Finale und unterlagen Portugal. Das Team von Trainer Didier Deschamps hat immer noch ein sehr junges, aber eingespieltes Team und kann auf Weltklasse-Spieler wie Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Ngolo Kante oder auch Bayerns 80-Millionen-Mann Lucas Hernandez zurückgreifen. Neben den Franzosen gehen England, Spanien, Belgien, die Niederlande und das wiedererstarkte Italien als Mitfavoriten ins Turnier. Die deutsche Mannschaft sieht sich derzeit selbst nicht als einer der Favoriten, könnte aber bei günstigen Verlauf sicherlich ein Wort um die Titelvergabe mitsprechen.

So sieht der Spielplan der EM 2020 aus

Gruppe A (Spielorte Rom und Baku): 12. bis 21. Juni 2020 (Auftaktspiel: 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Rom)

Gruppe B (Spielorte St. Petersburg und Kopenhagen): 13. bis 22. Juni 2020

Gruppe C (Spielorte Amsterdam und Bukarest): 14. bis 22. Juni 2020

Gruppe D (Spielorte London und Glasgow): 14. bis 23. Juni 2020

Gruppe E (Spielorte Bilbao und Dublin): 15. bis 24. Juni 2020

Gruppe F (Spielorte München und Budapest): 15. bis 24. Juni 2020

Zeitplan der Achtelfinals: 27. bis 30. Juni 2020

Zeitplan der Viertelfinals: 3. bis 4. Juli 2020

Zeitplan der Halbfinals: 7. bis 8. Juli 2020

Finale: 12. Juli 2020, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MESZ)

Wo spielt Deutschland bei der EM 2020?

Sicher sind zwei Gruppen-Heimspiele in München. Sollte sich auch Ungarn noch qualifizieren, wird am 22. November gelost, wo das direkte Duell in der EM-Gruppe F stattfindet, in München oder Budapest. Schaffen die Ungarn das EM-Ticket erst in den Playoffs oder gar nicht, hat Deutschland drei Heimspiele in der Gruppenphase.

In der K.o.-Phase ginge der Turnierweg als Gruppenerster über Bukarest und St. Petersburg Richtung Halbfinale und Endspiel in London. Als Gruppenzweiter müsste man via Dublin und Rom nach Wembley. Als Gruppendritter gäbe es zwei Routen: Entweder Bilbao und Baku oder Budapest und München als Spielorte in Achtel- und Viertelfinale. Von den zwölf EM-Orten sind deutsche Auftritte nur in Glasgow, Amsterdam und Kopenhagen ausgeschlossen.



Wie läuft die K.o.-Runde ab?

Das Turnier wird am 12. Juni um 21 Uhr in Rom eröffnet. Die Gruppenphase mit bis zu vier Spielen pro Tag läuft bis zum 24. Juni. Die zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Drittplatzierten erreichen das Achtelfinale, von dem an es im K.o.-Modus weitergeht. Die Halbfinals und das Finale werden im Wembley Stadion ausgetragen.

EM 2020: Regularien und Prozedere



Am 30. November 2019 werden die 24 Teams, die sich für die Fußball-EM 2020 qualifiziert haben, in verschiedene Gruppen gelost. In der Vorrunde, der sogenannten Gruppenphase, spielen dann alle Mannschaften innerhalb einer Gruppe gegeneinander. Wie im Fußball üblich, gibt es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Jeweils die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe kommen in die nächste Runde. Bei Gleichstand entscheidet das Torverhältnis. Darüber hinaus kommen auch die vier besten Drittplatzierten weiter ins Achtelfinale.

Nach der Gruppenphase geht es mit der sogenannten K.o.-Phase weiter. Ab dem Achtelfinale kommt der Sieger einer Partie direkt weiter. Bei Unentschieden kommt es zur Verlängerung und danach zum Elfmeterschießen, bis ein Sieger feststeht. Die K.o.-Runde setzt sich fort bis zum Finale, in dem schließlich der Gewinner der EM 2020 ausgespielt wird. Ein Spiel um Platz drei wird es bei der Europameisterschaft 2020 nicht geben.

Wo kann man die Spieler der EM 2020 im TV verfolgen?

Alle 51 Partien der Fußball-Europameisterschaft 2020 werden in Deutschland live von ARD und ZDF übertragen. Die Übertragungsrechte umfassen nicht nur die Berichterstattung im TV, sondern auch das Internet und Social-Media-Plattformen. Auch die Hörfunk-Programme der ARD haben die Möglichkeit, alle Partien zu übertragen.





Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger tritt bei der ARD die Nachfolge seines ehemaligen Nationalmannschaftschaftskollegen Thomas Hitzlsperger als TV-Experte an, der sich inzwischen ganz auf seine Tätigkeit als Sportvorstand des VfB Stuttgart konzentriert. Neben Schweinsteiger wird auch Thomas Broich, der bereits bei der U21-EM im Juni im Einsatz war, in den nächsten Jahren und vor allem bei der EM 2020 als Experte fungieren. Wer für die ZDF von der EM 2020 berichtet, wurde noch nicht bekanntgegeben.

Eine Übertragung live im Pay-TV auf Sky oder DAZN wird es nicht geben. Über die genauen Übertragungen und TV-Termine der EM 2020 sowie die Frage welcher Sender welches Spiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream zeigt, berichten wir sofort nach, wenn alles bekannt gegeben wurde.

Wird es ein Public Viewing in Deutschland geben?

Vermutlich ja. Noch ist nichts bestätigt, aber in der Gastgeberstadt München wird es auf jeden Fall ein Public Viewing in der Stadt geben, möglicherweise im Olympiastadion. Auch in Berlin wird es eventuell wieder eine Fanmeile vor dem Brandenburger Tor geben. Es gib allerdings noch nichts offizielles zu vermelden.

Endspiel und Halbfinale in London

Zu den Spielorten der EM 2020 gehört auch Deutschland: vier Mal werden die Fußballer in der "Fußball Arena München" zu Gast sein. Die beiden Halbfinal-Spiele und das Finale finden im Londoner Wembley-Stadion statt.





Die weiteren Austragungsorte sind:



Amsterdam (Niederlande)

Baku (Aserbaidschan)

Bilbao (Spanien)

Budapest (Ungarn)

Bukarest (Rumänien)

Dublin (Irland)

Glasgow (Schottland)

Kopenhagen (Dänemark)

London (England)

Rom (Italien)

St. Petersburg (Russland)

Wann kann man Tickets kaufen?

Es gibt mehrere Verkaufsphasen für die EM 2020 Tickets. Insgesamt kommen rund drei Millionen Tickets in den freien Verkauf. Die Ticketpreise variieren an den jeweiligen Standorten. Es wird aber überall nur drei verschiedende Kategorien geben.

Erste Verkaufsphase

Vom 12. Juni bis zum 12. Juli 2019 konnten Fans sich für ein Ticket bei der UEFA bewerben, also genau in dem Zeitraum, in dem 2020 die EM stattfindet. Die Ergebnisse der Auslosung wurden bis Mitte August 2019 per E-Mail an die Gewinner bekanntgegeben.

Zweite Verkaufsphase

Nach der Endrundenauslosung am 30. November in Bukarest beginnt im Dezember 2019 die zweite Verkaufsphase. Hier sind nochmal 960.000 Tickets zu haben. Der Verkauf läuft direkt über die nationalen Verbände – in Deutschland über den DFB.

Dritte Verkaufsphase

Die letzte Chance, ein Ticket für die EM 2020 zu ergattern, ist die dritte und letzte Verkaufsphase im April 2020 nach den Play-Offs der Nations League vom 26. bis 31. März für die Endrunde.

Welche Tickets gibt es?

Einzeltickets: Pro Spiel können jeweils bis zu vier Einzeltickets beantragt werden.

Barrierefreie Tickets: Zuschauer, die einen barrierefreien Eingang nutzen möchten, können diese Art von Tickets bestellen. Pro Karte kann eine Freikarte für eine Begleitperson beantragt werden. Voraussetzung ist ein Behinderungsnachweis.

Fans-First-Tickets:Wer in der ersten Verkaufsphase kein Ticket bekommen hat, wird in das Fans-First-Programm aufgenommen. Das bedeutet, er wird zuerst über zusätzliche Kapazitäten aufgrund von Stornierungen oder nicht bezahlter Tickets informiert. Diese können dann in einem exklusiven Zeitfenster erworben werden.

Welche Möglichkeiten gibt es noch, um an Tickets zu kommen?

Mit etwas Glück können Sie über die offizielle Weiterverkaufsstelle der UEFA ein Ticket zum Nominalpreis erwerben. Diese wird zu gegebener Zeit über diesen Link erreichbar sein.

Kaufen Sie Ihre Tickets auf keinen Fall über andere Anbieter oder über den Schwarzmarkt. Die UEFA weist ausdrücklich darauf hin:

"Ticketverkäufe für die UEFA EURO 2020 auf den Websiten von Dritten oder Plattformen auf dem Sekundärmarkt sind nicht gestattet. Tickets, die auf Seiten erworben wurden, die gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der UEFA für den Ticketverkauf unzulässig sind, gewähren keinen Zutritt zum Stadion. Daher rät die UEFA Fans ausdrücklich davon ab, Tickets auf solchen Webseiten zu kaufen." Quelle: UEFA

Das Maskottchen der EM 2020

Das Maskottchen der Europameisterschaft 2020 heißt Skillzy und wurde der Öffentlichkeit erstmals beim EM-Qualifikationsspiel Niederlande – Deutschland am 24.03.2019 in Amsterdam präsentiert. Laut UEFA wurde Skillzy von der Freestyling-Fußballkultur inspiriert, weshalb bei der Vorstellung mit Liv Cooke aus England und Tobias Becs aus Norwegen zwei der weltbesten Freestyler mit von der Partie waren.