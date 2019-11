Osnabrück. Was ist die bestmögliche Förderung auf dem Weg zum Profifußballer, und wie lassen sich Schule und Fußball in Einklang bringen? Diese Fragen stellen sich nicht nur viele Kinder und Jugendliche, sondern auch ihre Eltern. Die DFB-Eliteschulen des Fußballs zeigen einen Weg auf. Eine davon ist das Schulzentrum Sonnenhügel in Osnabrück.

Die fußballerische Förderung, wie sie die Schüler im Schulzentrum Sonnenhügel in Osnabrück erhalten, ist einmalig in der Region. Hier bilden die Wittekind Realschule, das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium (Ema) und die Felix-Nussbaum Schule zusammen eine von etwa 40 Eliteschulen des Fußballs in Deutschland. Kooperationspartner sind der VfL Osnabrück und der Deutsche Fußballbund (DFB).

(Mehr zum Thema: Büffeln und Bolzen im Einklang)



Unter den zusammen etwa 1500 Schülern sind momentan 32 sogenannte Eliteschüler, die eine besondere Förderung genießen. Sie stechen durch besonderes fußballerisches Talent heraus und sind Spieler der Auswahl- bzw. Stützpunktmannschaften in Stadt und Landkreis Osnabrück. Neben diesen 32 Eliteschülern gibt es auf der Schule weitere 30 Talente im weiteren Kreis.



Während eines Sichtungsturniers der Auswahlmannschaften im Landkreis Osnabrück des Jahrgangs 2010 (jetzige Viertklässler) konnten sich die Eltern über die Eliteschule und ihre Vorteile informieren, bevor zum neuen Schuljahr die Entscheidung gefällt werden muss, auf welche weiterführende Schule die Kinder gehen werden.

Und so geriet das Turnier ihrer Kinder für viele Eltern schnell in den Hintergrund, weil sie den Weg in die Bibliothek des Ema suchten, wo ihnen die Verantwortlichen des DFB alle Vorteile der Eliteschule aufzeigten. Eliteschüler, sowie die Talente erhalten am Schulzentrum Sonnenhügel ein spezielles Training. In Kleingruppen werden die Kinder gezielt in Technik, Taktik, Fitness und Persönlichkeit trainiert. Die Unterrichtsstunden die dafür zwangsläufig ausfallen, werden durch sogenannte Kompensationsstunden ersetzt. Die Kosten dafür werden durch Zuschüsse des DFB sowie des Niedersächsischen Kultusministeriums übernommen.



Schule ist überzeichnet

Zudem kooperiert die Schule mit dem VfL Osnabrück. Alle Kinder, die den Status Eliteschüler erreichen, erhalten die Chance, im Nachwuchsleistungszentrum des VfL zu spielen, um eine noch bessere Förderung zu erhalten.

Anzeige Anzeige

Weil die Schule laut Schulleiter Dirk Ebrecht so viele so viele Bewerber hat, erhalten diejenigen Schüler den Vorzug, die bereits in Auswahlmannschaften spielen und ihre Trainer bei Sichtungsturnieren auf sich aufmerksam gemacht haben. Letztlich entscheiden aber die Eltern, ob sie ihre Kinder am Schulzentrum Sonnenhügel anmelden möchten.

Frage nach dem Schulweg

Für viele Familien aus dem Landkreis spielt dabei auch der lange Schulweg eine Rolle. Ralf Hehmann, Projektkoordinator der Eliteschule Osnabrück hofft daher, dass in Zukunft auch eine Lösung über Gasteltern gefunden werden kann, bei denen die Kinder unter der Woche wohnen können, um ihnen den Schulweg zu verkürzen. "Wir müssen da die kräfte noch mehr bündeln", fordert Hehmann.

(Weiterlesen: Die Eliteschule des Fußballs wirbt um Talente)



Schulzentrum Sonnenhügel informiert