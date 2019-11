Osnabrück. Der FC Bayern München entlässt einen Tag nach der 1:5-Pleite bei Eintracht Frankfurt Trainer Niko Kovac. Ein Kommentar.

Et sequi assumenda et quo id nihil ut. Neque optio quaerat aut nulla. Soluta ullam repellat quisquam eius fuga alias. Et ex et laborum eum aspernatur totam voluptas.