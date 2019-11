Herrlich verrückt: Ein Plädoyer für die Bundesliga

Emotionen hoch zehn: Union Berlin bejubelt das 1:0. Foto: Witters/Frank Peters

Osnabrück . Tempo, Tore. und Typen, Spannung, Stimmung und Spektakel: Der zehnte Spieltag der 57. Saison in der Fußball-Bundesliga riss alle von den Sitzen. 35 Tore – so viele wie noch nie in dieser Saison – krönten einen Spieltag zum Einrahmen. Die Bundesliga ist immer noch eine Klasse für sich. Wer vermisst die Weltstars, warum müssen die Einfallstore für Investoren geöffnet werden, was vermisst der Fußball-Fan denn wirklich an dieser Liga?