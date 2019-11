Frankfurt/München. Nach der höchsten Niederlage der Bayern seit zehn Jahren steht Trainer Kovac in der Schusslinie. Nächster Gegner ist ausgerechnet Borussia Dortmund.

Nach der höchsten Niederlage seit über zehn Jahren mussten sich die Bayern-Spieler von den mitgereisten Fans eines anhören lassen. Die 1:5-Pleite in Frankfurt hatte deutliche Spuren hinterlassen und Kapitän Manuel Neuer erklärte: "Das war uns wichtig, dass wir hingehen und uns für die Leistung entschuldigen. Das ist nicht normal, das wissen wir. Das ist nicht akzeptabel, dass du hier in dieser Höhe verlierst."

Als Niko Kovac noch im Kreuzverhör zu seiner Zukunft und dem blamablen 1:5 bei Eintracht Frankfurt stand, hatten die Bayern-Bosse die Arena schon kommentarlos durch den Hintereingang verlassen. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic zogen es vor, nach dem sportlichen Debakel zu schweigen. Entsprechend angezählt wirkt Trainer Kovac, der einen Monat nach der sportlichen Sternstunde beim 7:2 bei Tottenham mehr denn je um seine Zukunft bangen muss.

Die sportlichen Sorgen des FC Bayern wirken wenige Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund größer denn je seit dem Amtsantritt des Kroaten. Die erste Maßnahme: Das öffentliche Training am Sonntag wurde gestrichen. "Wir bitten alle Fans um Verständnis", hieß es einer Vereinsmitteilung.

Neben Kovac stellte sich nur Kapitän Neuer den bohrenden Fragen der Journalisten und er ließ mit seinen Aussagen aufhorchen: "Dass wir nach zehn Minuten in Unterzahl sind, macht es nicht leichter. Dennoch darfst du hier keine fünf Dinger bekommen. (...) Es ist jetzt kein riesiges Wunder, was hier passiert ist. Es hat sich ein bisschen angebahnt." Trainer Kovac konnte sich nicht erinnern, dass er als Trainer mal höher verloren habe. Auf die Frage nach seiner Zukunft sagte er: "Das kann ich nicht sagen. Mein Gefühl ist nicht wichtig, diejenigen die das zu entscheiden haben, sind die, die letzten Endes gefragt werden müssen."

"Es sieht verdächtig danach aus, dass Bayern jetzt handelt." Lothar Matthäus

Während die Verantwortliche es vorzogen nichts zu sagen, äußerten sich zwei Ex-Bayern-Spieler und TV-Experten zur Lage bei den Bayern: "Die Mannschaft hat sich in Einzelteile aufgelöst", sagte Dietmar Hamann und ergänzte: "Was mich stört, ist, wenn ich Spieler sehe, die über 90 Minuten mit einer Lässigkeit Bälle verlieren." Bayern-Legende und Sky-Experte Lothar Matthäus hat kaum noch Hoffnung für Kovac: "Es sieht verdächtig danach aus, dass Bayern jetzt handelt."

Wie und ob die Bayern-Verantwortlichen handeln, bleibt abzuwarten. Nach dem kommenden Heimspiel gegen Borussia Dortmund gibt es eine zweiwöchige Länderspielpause, wo Hoeneß, Rummenigge und Co die Lage noch einmal analysieren könnten. Vielleicht bekommt Kovac noch die Gelegenheit auf ein "Endspiel" gegen den BVB, vielleicht aber auch nicht...

Anzeige Anzeige

Die Gründe für die derzeitige schlechte Verfassung der Bayern sind vielschichtig. Hier sind ein paar Problemfelder des amtierenden deutschen Meisters.

Angezählter Trainer

Jürgen Klinsmann blieben nach einem 1:5 beim VfL Wolfsburg 2009 noch gut drei Wochen, bevor er rausflog. Ob Kovac in München überhaupt noch so lange Zeit bekommt, ist offen. Sowohl eine sofortige Trennung als auch ein Aus nach der bevorstehenden Englischen Woche mit Spielen gegen Piräus und den BVB erscheinen möglich. "Ich bin nicht blauäugig. Ich habe im letzten Jahr nicht aufgegeben und werde auch jetzt nicht aufgeben", sagte Kovac an seiner alten Wirkungsstätte.



Auch im Vorjahr stand der Coach schwer in der Kritik, schaffte dann aber die Wende und wurde schlussendlich Double-Sieger. Ob sich diese Geschichte wiederholt, scheint fraglich, denn selbst nach den zwei nationalen Titeln verstummte die Kritik an ihm nie so richtig. Schon vor der Klatsche wurden Kovac fehlender spielerischer Glanz und mangelnde Souveränität in den vergangenen Spielen angelastet. Auch, dass er nach misslungenen Auftritten häufiger die Schuld bei den Profis suchte, kam alles andere als gut an.

Fehlende Konstanz

Zwischen einer 7:2-Gala bei einem Finalisten der Champions League und einem 1:5 in der Liga liegen bei den Bayern gerade einmal gute vier Wochen. Den Münchnern geht in dieser Saison ihre gewohnte Konstanz abhanden. Auf das Tottenham-Spiel folgten eine Niederlage gegen Hoffenheim, ein Remis in Augsburg sowie glanzlose Erfolge über Piräus, Union Berlin und den VfL Bochum. Nach dem Zitter-2:1 beim Zweitligisten gab Kapitän Manuel Neuer den Journalisten einen schnippischen Tipp: "Schreib Bayern drüber. Dann ein leeres Blatt, das beschreibt unsere Leistung."

Müller-Debatte

"Müller spielt immer." Dieser von Louis van Gaal geprägte Satz hat im zweiten Kovac-Jahr längst keine Gültigkeit mehr. Nach der Verpflichtung von Barcelona-Star Philippe Coutinho saß der 30 Jahre alte Ur-Bayer zuletzt häufig auf der Bank, für seine Aussage "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen" musste sich Kovac entschuldigen. Doch auch Präsident Hoeneß sagte angesichts des namhaften Neuzugangs: "Es war doch klar, dass wenn der (Coutinho) kommt, dass es für den Thomas schwieriger wird."

Schwache Defensive

Die extrem von 14-Tore-Mann Robert Lewandowski abhängige Offensive zählt wieder einmal zur Bundesliga-Spitze. Das kann man über die Defensive derzeit überhaupt nicht sagen. Zuletzt trafen Paderborn, Hoffenheim und Augsburg doppelt gegen die Münchner. 16 Gegentore sind nicht nur der schlechteste Wert aller Topteams, sondern auch mehr Gegentreffer als Aufsteiger Union Berlin und nach zehn Saisonspielen so viele wie seit der Amtszeit von Klinsmann im Herbst 2008 nicht mehr.