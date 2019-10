Hamburg. In der 2. Runde des DFB-Pokals gab es am Dienstag die erste Überraschung. Regionalligist Saarbrücken besiegte den Bundesligisten 1. FC Köln.

In der 2. Runde des DFB-Pokals haben sich in den früheren Dienstagabend-Spielen die TSG Hoffenheim, Union Berlin und völlig überraschend der Regionalligist 1. FC Saarbrücken durchgesetzt. Der Bundesligist aus dem Kraichgau gewann beim Drittligist MSV Duisburg mit 2:0, Union Berlin setzte sich in Freiburg durch (3:1). Die Saarländer besiegten sensationell den Bundesligisten 1. FC Köln mit 3:2. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart geht in die Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es 1:1.

Die restlichen vier Dienstagabend-Spiele laufen derzeit noch beziehungsweise werden gegen 20.45 Uhr angepfiffen.



Die Ergebnisse des Abends

Hamburger SV – VfB Stuttgart 1:1 (1:1) in der Verlängerung

MSV Duisburg – TSG Hoffenheim 0:2 (0:0)

Vor 14 306 Zuschauern in der Duisburger Arena erzielten Florian Grillitsch (53. Minute) und Sargis Adamyan (59.) die Tore für die Kraichgauer. In den zurückliegenden drei Jahren war Hoffenheim jeweils in der zweiten Pokalrunde gescheitert.

1. FC Saarbrücken – 1. FC Köln 3:2 (0:0)

Anzeige Anzeige

Der 1. FC Saarbrücken hat den 1. FC Köln blamiert und aus dem DFB-Pokal geworfen. Der Spitzenreiter der viertklassigen Regionalliga-Südwest setzte sich am Dienstagabend in der zweiten Runde mit 3:2 (0:0) gegen den harmlosen Bundesliga-Aufsteiger durch. Vor 6800 Zuschauern in Völklingen trafen Christopher Schorch (53. Minute), Gillian Jurcher (57.) und Matchwinner Tobias Jänicke (90.) für den Außenseiter. Jonas Hector (71.) und Simon Terodde (84.) konnten für die enttäuschenden Kölner vor dem Last-Minute-K.o. nur zwischenzeitlich ausgleichen.

SC Freiburg – 1. FC Union Berlin 1:3 (1:1)

Der 1. FC Union Berlin steht dank eines späten Doppelpacks erstmals seit fast sechs Jahren im Achtelfinale des DFB-Pokals. Im Zweitrunden-Duell beim Bundesliga-Überrachungsdritten SC Freiburg setzte sich der Aufsteiger am Dienstagabend durch die Treffer von Robert Andrich in der 86. Minute und Christian Gentner in der Nachspielzeit überraschend mit 3:1 (1:1) durch.

VfL Bochum – Bayern München (20 Uhr)



SV Darmstadt 98 Karlsruher SC



Bayer 04 Leverkusen SC Paderborn



Arminia Bielefeld – FC Schalke 04 (alle 20.45 Uhr)

Die Überraschung des Abends



Der Regionalligist 1. FC Saarbrücken hat für die erste große Überraschung gesorgt und den Bundesligisten 1. FC Köln aus dem Wettbewerb gekegelt. Bei den Saarbrückern ist ausgerechnet die Köln-Legende Dirk Lottner aktueller Trainer und auch der Torschütze zum 1:0, Christopher Schorch, hat schon einmal die Schuhe für die "Geißböcke" geschnürt. In der ersten Pokalrunde warfen die Saarländer bereits den Zweitligisten Jahn Regensburg aus dem Pokal.

So geht es am Mittwoch weiter

1. FC Kaiserslautern – 1. FC Nürnberg

SC Verl – Holstein Kiel

VfL Wolfsburg – RB Leipzig

SV Werder Bremen – 1. FC Heidenheim (alle 18.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf – Erzgebirge Aue

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach (live in der ARD)

Hertha BSC – Dynamo Dresden

FC St. Pauli – Eintracht Frankfurt (alle 20.45 Uhr)*

*alle Spiele live auf Sky

Die besten Tweets des Abend