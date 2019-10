Hamburg. Wer seinen vermeintlich größten Konkurrenten mit 6:2 nach Hause schickt, müsste eigentlich alles richtig gemacht haben. Aber ganz so war es nicht beim klaren HSV-Sieg am Samstag gegen den VfB Stuttgart. Zwischenzeitlich drohte das Spiel zu kippen, doch die Hamburger hatten bei diesem für die Fans so umjubelten Triumph immer die richtige Lösung - und den Video-Assistenten dreimal auf ihrer Seite.

