Riesen Deal: Die Telekom sichert sich die TV-Rechte für die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Fotomontage: imago images/Sven Simon

Osnabrück. Die deutsche Telekom ist eines der 100 größten Unternehmen der Welt, mit einem Börsenwert von 81 Milliarden US-Dollar. Sie hat das Zeug zum Big Player auf dem Feld der Sport-Rechte. Dort geht der Konzern nun in die Offensive: Der Erwerb der Rechte an der Fußball-EM 2024 ist ein Coup erster Güte. Das Turnier soll mindestens so viel Strahlkraft haben wie die WM 2006.