Der SC Freiburg und sein Trainer Christian Streich werden voraussichtlich keine Heimspiele im neuen Stadion unter Flutlicht haben. Foto: imago images/Camera 4

Freiburg. Stand jetzt darf der Fußball-Bundesligist SC Freiburg in der kommenden Saison weder am Abend noch am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr seine Heimspiele austragen. Das entschied das Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg.