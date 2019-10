Konya. Nach seinem Missgeschick weiß der türkische Fußball-Torwart Serkan Kirintili schnell, was ihm blüht.

Seine erste Ballberührung war auch gleichzeitig sein letzte. Torwart Serkan Kirintili hat in der Türkei einen neuen Rekord aufgestellt. In der türkischen Süper Lig flog der Keeper von Konyaspor nach nur 13 Sekunden vom Platz. Es war die schnellste Rote Karte aller Zeiten in der türkischen ersten Liga.

Auch interessant: Brutaler Angriff auf Bayern-Fans – Jugendspieler weinten auf dem Platz

Im Heimspiel gegen Yeni Malatyaspor lief der 34-Jährige aus seinem Strafraum, um einen langen Ball des Gegners abzufangen, doch er verschätzt sich und nimmt den Ball einfach in die Hand. Sofort merkt der türkische Nationalspieler, das ihm ein großer Fauxpas unterlaufen ist, zieht sich schnell seine Torwandhandschuhe aus und marschiert vom Platz. Der Unparteiische zeigt Serkan Kirintili die Rote Karte. Konyasport verlor die Partie übrigens noch mit 0:2 und steht in der Tabelle auf Platz acht.