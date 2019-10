Berlin. Ein technischer Defekt könnte als Ursache für den Brand infrage kommen. Es wird aber noch in alle Richtungen ermittelt.

Ein technischer Defekt könnte aus Sicht der Ermittler Ursache für das Feuer in einem mit Hunderten Fußballfans besetzten Sonderzug in Berlin gewesen sein. Das teilten Generalstaatsanwaltschaft Berlin und die Berliner Bundespolizei am Montagnachmittag mit. "Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben", hieß es in der Mitteilung. Die Bundespolizei äußerte die gleiche Vermutung, es werde aber weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Nach dem Brand am Samstagabend hatte es auch Spekulationen über Pyrotechnik als Ursache der Flammen gegeben.

Sonderzug der Freiburg-Fans

Das Feuer war am Samstagabend in dem Zug mit insgesamt 700 Fans des SC Freiburg an Bord ausgebrochen, der dann beim Berliner S-Bahnhof Bellevue zum Stehen kam. Vier Menschen erlitten den Angaben nach eine leichte Rauchvergiftung. Die Fans waren auf dem Rückweg von einer 0:2-Niederlage beim 1. FC Union Berlin gewesen.