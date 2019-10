Berlin. Während der FC Bayern München an einem Sieg vorbeischrammte, gelang Union Berlin der zweite Saisonsieg.

Rekordmeister FC Bayern München hat den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Bayern kamen am Samstag beim FC Augsburg nach einem späten Gegentreffer nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Nationalspieler Niklas Süle musste mit einer Knieverletzung bereits in der 12. Minute ausgewechselt werden. Tabellenführer Borussia Mönchengladbach kann seinen Vorsprung am Abend (18.30 Uhr/Sky) im Spiel bei Borussia Dortmund ausbauen. Die beiden Verfolger RB Leipzig und VfL Wolfsburg trennten sich 1:1 (0:0).

Aufsteiger Union Berlin verließ Relegationsplatz 16 durch ein 2:0 (1:0) gegen den SC Freiburg. Fortuna Düsseldorf feierte im unteren Tabellendrittel einen späten 1:0 (0:0)-Sieg gegen den FSV Mainz 05. Werder Bremen und Hertha BSC spielten 1:1 (1:0).