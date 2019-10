Dortmund. Vor dem Topspiel gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach überrascht BVB-Coach Lucien Favre mit der Suspendierung von Top-Talent Jadon Sancho – das steckt dahinter.

An neun von bis dato 19 Saisontoren des BVB war der englische Nationalspieler Jadon Sancho in der laufenden Saison direkt beteiligt – im richtungsweisenden Duell mit Tabellenführer Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18:30 Uhr) steht der 19-Jährige dennoch überraschend nicht im Kader.

Der Grund: Laut übereinstimmender Medienberichte war der Rechtsaußen in der vergangenen Woche zu spät von seiner Länderspielreise mit den "Three Lions" nach Dortmund zurückgekehrt – unentschuldigt. Trainer Lucien Favre griff daraufhin hart durch, Sancho wird das Borussen-Duell am Samstagabend wohl höchstens von der Tribüne aus verfolgen. Zuerst berichtete das Fachmagazin "kicker" über die Gründe der Suspendierung.

"Die Erwartungen an Jadon sind enorm"

Noch am Donnerstag hatte der Schweizer Coach seinen Schützling, dem trotz überzeugender Statistiken zuletzt Formschwankungen attestiert worden waren, öffentlich in Schutz genommen: "Die Erwartungen an Jadon sind enorm. Aber das ist gefährlich", hatte Favre in einer Pressekonferenz erklärt. "Jadon ist ein super Spieler, keine Diskussionen. Aber er muss noch viel lernen." Unter anderem offenbar, sich an verabredete Zeiten zu halten.