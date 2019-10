Istanbul. Im EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien machen einige türkische Spieler einen Militärgruß. Es drohen Konsequenzen.

In den letzten Spielsekunden entschied Cenk Tosun das Spiel für die türkische Mannschaft. Der 28-jährige Stürmer traf in der 90. Minute zum 1:0-Sieg gegen Albanien. Damit ist die türkische Nationalmannschaft mit 18 Punkten weitherhin Spitzenreiter der Gruppe H.

Doch der Jubel einiger Spieler, den Torschützen eingeschlossen, könnte nun Konsequenzen haben – sofern die Uefa ihn als Solidaritätsbekundung mit der in dieser Woche gestarteten Militäroffensive der Türkei auf die Kurdengebiete in Nordsyrien wertet. Die Spieler stellten sich aufrecht in Reih und Glied vor der Ehrentribüne des Stadions auf und salutierten.

Politische Botschaften jedoch sind den Spielern durch die Uefa ausdrücklich untersagt, weshalb die Geste sanktioniert werden könnte.



Lesen Sie zum Thema auch: Türkei: Strategisch wichtige Stadt in Nordsyrien eingenommen



Erst vor wenigen Tagen hatte der FC-St-Pauli-Linksaußen Cenk Sahin Proteste unter den Fans ausgelöst. Sahin hatte in türkischer Sprache gepostet: "Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und der Armeen. Unsere Gebete sind mit euch!". Der Verein distanzierte sich daraufhin von der Aussage Cenks und schrieb auf seiner Internetseite:

Der FC St. Pauli distanziert sich klar von dem Post und dem Inhalt, weil er mit den Werten des Vereins nicht vereinbar ist. Der Verein hat bereits mit dem Spieler gesprochen und arbeitet intern die Thematik auf. Solange die interne Aufarbeitung nicht abgeschlossen ist, wird sich der FC St. Pauli nicht weiter dazu äußern. Vereinshomepage FC St. Pauli

Lesen Sie zum Thema auch: Fans fordern sofortigen Rauswurf von St. Pauli-Profi Cenk Sahin