Immer wieder auch abseits des Platzes für Überraschungen: Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic. Foto: picture alliance/David Klein/CSM via ZUMA Wire/dpa

Malmö. Am Dienstagnachmittag soll eine knapp drei Meter hohe und 500 Kilogramm schwere Bronzestatue des Fußball-Stars in Malmö enthüllt werden. Ibrahimovic rief Schüler seiner Heimatstadt via Twitter auf, beizuwohnen und der Schule fern zu bleibender – der Schulkommunalrat indes warnt.