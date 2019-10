Borussia Dortmund (hier mit Achraf Hakimi, l.) tat sich gegen Slavia Prag schwer. Foto: imago images/Kirchner-Media

Hamburg. Slavia Prag machte es Borussia Dortmund nicht leicht, in Genk schrammte Neapel an einer Blamage vorbei – eine Übersicht der frühen Champions-League-Spiele am Mittwochabend.