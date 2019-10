London. Im Mittelpunkt des Münchener Spektakel in London stand Stürmer Serge Gnabry, der gleich viermal traf und mit Messi gleichzog.

An einem "historischen" Abend demütigen die Bayern um Vier-Tore-Mann Serge Gnabry den letztmaligen Champions-League-Finalisten Tottenham im eigenen, neuen Fußballtempel. Das 7:2 ist eine Ansage an alle Großen in Europa.

Bayern Boss Karl-Heinz Rummenigge hat das 7:2 in der Champions League beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur als "historischen Tag für Bayern München" bewertet. Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeister lobte die erfolgreiche Mannschaft um den vierfachen Torschützen Serge Gnabry in der Nacht zum Mittwoch in London in seiner Bankettrede im Teamhotel für eine "denkwürdige" Leistung.



Matchwinner Gnabry nüchtern: "Wir dürfen aber jetzt nicht übertreiben"

Der Mann des Abends war zweifelsohne Serge Gnabry, der zum ersten Mal in der Champions League traf und dann gleich viermal in einer Halbzeit. "Ich denke, dass das 7:2-Ergebnis natürlich die Welle macht", bemerkte Gnabry: "Wir dürfen aber jetzt nicht übertreiben." Der deutsche Nationalspieler zieht in einem Vergleich jetzt sogar mit Weltfußballer Lionel Messi gleich, denn nur der Argentinier und jetzt auch Gnabry schossen vier Tore auf internationaler Ebene gegen Tottenham.

Das 2:7 aus Sicht der Londoner war jedoch nicht die höchste Niederlage gegen ein deutsches Team. 1995 gewann der 1. FC Köln im damaligen UI-Cup einmal 8:0 gegen die Spurs (Torschützen unter anderem Bruno Labbadia und Toni Polster). Für die Bayern war es der zweithöchste Auswärtssieg in der Champions League. Am 21. Oktober 2014 hatten die Münchner ebenfalls in der Gruppenphase 7:1 beim AS Rom gewonnen.

Hier ein paar Netzreaktionen nach dem 7:2-Sieg der Bayern in London

Englands Fußballlegende Gary Lineker kurz und knapp.

Bayerns Niklas Süle mit einer "Blutgrätsche" nach Abpfiff gegen Gnabry.

Die Tottenham Hotspurs mussten für ihren Auftritt viel Hohn und Spott hinnehmen

Die meisten Netzreaktionen drehten sich natürlich um Viererpacker Gnabry