Hamburg. Beim Spiel zwischen Tottenham und Bayern München bestaunten die Fans neun Tore, Leverkusen konnte nicht überraschen – eine Übersicht der Champions-League-Spiele vom Dienstagabend.

Der FC Bayern München hat die erste große Prüfung auf Europas Fußball-Bühne angeführt von Viererpacker Serge Gnabry grandios bestanden. In einem hochklassigen Offensiv-Spektakel triumphierte der deutsche Meister am Dienstagabend gegen den Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur mit 7:2 (2:1) und nimmt nach zwei Erfolgen Kurs auf den Gruppensieg.

Am Ende jubelte wieder Cristiano Ronaldo: Bayer Leverkusen hat sich auch im zweiten Champions-League-Spiel selbst geschlagen und nur noch ganz geringe Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals. Die letztlich verdiente 0:3 (0:1)-Niederlage bei Juventus Turin leitete Nationalspieler Jonathan Tah mit einem Blackout vor dem Tor von Gonzalo Higuain (17.) ein.

Ergebnisse des Abends



Tor des Abends

Eiskalt, trocken, abgebrüht: All diese Adjektive treffen auf Robert Lewandowski zu, der in der 45. Minute den FC Bayern München gegen die Tottenham Hotspurs mit einem beeindruckenden Treffer in Führung brachte. Aus der Drehung, ohne Blick aufs Tor, überwand der Pole Tottenham-Schlussmann Hugo Lloris zum 2:1.

Spieler des Abends

Diesen Abend wird Serge Gnabry so schnell sicherlich nicht vergessen. Der Angreifer des FC Bayern München markierte vier (!) Treffer beim 7:2 gegen die Tottenham Hotspurs. Zuvor hatte der deutsche Nationalspieler noch nie in der Champions League getroffen. An nur einem Abend verbesserte Gnabry seine Statistik also von null auf vier Tore.



Szene des Abends



Eine skurrile Anfangsphase erlebten die Zuschauer im Estadio Santiago Bernabeu. Emmanuel Dennis brachte den FC Brügge gegen Real Madrid nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung. Unterhaltsam war das Tor zur Gästeführung allemal. Zunächst überprüfte der Videoassistent gleich zwei abseitsverdächtige Situationen in der Entstehung zum Treffer. Ergebnis: kein Abseits. Skurril war auch der "erfolgreiche" Abschluss von Dennis. Dieser stand alleine vor Real-Keeper Thibaut Courtois und versuchte, den Ball mit seinem rechten Fuß anzunehmen. Das misslang dem Stürmer, denn mit dem linken Fuß stolperte er den Ball an Courtois vorbei ins Tor. So war das sicherlich nicht gedacht vom Brügge-Angreifer.



Glückspilz des Abends

Zwei Tore beim haushohen Favoriten Real Madrid erzielte Brügges Stürmer Emmanuel Dennis. Der schnelle Nigerianer überlief die königliche Abwehr um Sergio Ramos spielerisch. Zugegeben, im Abschluss hatte Dennis doppelt Glück: Beim ersten Tor misslang ihm die Ballannahme (s.o.), vor seinem Lupfer zum 2:0 stolperte er.

Verwarnung des Abends

Einen unrühmlichen Eintrag in die Geschichtsbücher der Champions League hat Thomas Tuchel sicher. Der deutsche Trainer von Paris-Saint Germain kassierte im Spiel gegen Galatasaray Istanbul die erste Gelbe Karte gegen einen Coach – er hatte sich lautstark beschwert an der Seitenlinie und faustete wutentbrannt den Ball weg.



Überraschung des Abends

Der krasse Außenseiter FC Brügge brachte die Königlichen von Real Madrid ordentlich ins Schwitzen. Zur Halbzeit führten die Belgier sogar mit 2:0, am Ende konnten die Gastgeber noch zum 2:2 ausgleichen. Ein Remis ist für die Ansprüche von Real Madrid sicherlich zu wenig.



Premiere des Abends

In die Geschichtsbücher von Atalanta Bergamo durfte sich Duvan Zapata eintragen. Der Mittelstürmer erzielte das erste Champions-League-Tor der Vereinshistorie. Gegen Shakthar Donetsk traf Zapata nach 28 Minuten vor heimischer Kulisse zum zwischenzeitlichen 1:0.

Fehlschuss des Abends

Diego Costa von Atlético Madrid gehört zum Kreis der besten Stürmer Europas. Umso überraschender war dieser Aussetzer im Spiel gegen Lokomotive Moskau: In der 19. Minute landete ein Eckstoß direkt bei Costa, der völlig freistehend am langen Pfosten nur noch einschieben musste. Doch aus nicht einmal zwei Metern Torentfernung brachte er den Ball über den Kasten.

Tweets des Abends

Real Madrid - FC Brügge

Tottenham Hotspur - FC Bayern München

Juventus Turin - Bayer Leverkusen