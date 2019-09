München. Egal, was man von ihm hält, eines kann man über Uli Hoeneß wahrlich nicht sagen: Interviews mit ihm seien langweilig. Zur aktuellen DFB-Torwartdebatte gießt der Präsident des FC Bayern München fleißig Öl ins Feuer. Eine Übersicht der bemerkenswertesten Ausraster und Sticheleien des Uli Hoeneß.

Im November wird sich Bayern-Präsident Uli Hoeneß aus dem Fußball-Geschäft verabschieden . Kaum einer polarisiert im deutschen Fußball mehr als er. Aktuell läuft der 67-Jährige wieder zu Hochform auf. In der Debatte um das Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Hoeneß nach Informationen der "Sport Bild" sogar mit einem Boykott der DFB-Elf gedroht. Auf die Frage, ob ihn die Situation zwischen Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen an die Ablösung des damaligen Stammtorwarts Oliver Kahn vor der WM 2006 durch Jens Lehmann erinnere, antwortete Hoeneß nach Angaben des Magazins in der Vorwoche: "Nein. Aber wir werden das nie akzeptieren, dass hier ein Wechsel stattfindet."

Nicht zum ersten Mal findet Hoeneß deutliche Worte, wenn es – aus seiner Sicht – um Ungerechtigkeiten geht. Verbale Entgleisungen und Anfeindungen mit Journalisten, ehemaligen Spielern und Kritikern gehören zur Karriere des Uli Hoeneß dazu – eine Übersicht:

mit dpa-Material