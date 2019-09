Mailand. Große Ehre für Jürgen Klopp: Der Fußballtrainer des FC Liverpool ist zum Welttrainer des Jahres gekürt worden. Das schafften bisher nur zwei deutsche Trainer vor ihm. Auch der Weltfußballer wurde bekannt gegeben.

Jürgen Klopp ist zum Welttrainer des Jahres gewählt worden. Der deutsche Coach, der mit dem FC Liverpool in diesem Jahr die Champions League gewonnen hatte, wurde am Montagabend bei der Gala des Fußball-Weltverbands FIFA in der Mailänder Scala ausgezeichnet. Der 52-Jährige, der 2011 und 2012 mit Borussia Dortmund deutscher Meister wurde, setzte sich gegen Pep Guardiola (Manchester City) und Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) durch, den er auch im Finale der Königsklasse (2:0) geschlagen hatte.

"Wow! Was kann ich sagen?! Ich muss mich bei vielen Menschen bedanken, angefangen bei meiner Familie, die daheim sitzt und hoffentlich zuschaut. Das hätte niemand erwartet, als ich vor über 20 Jahren angefangen habe. So ist der Fußball", sagte Klopp sichtlich beeindruckt. "Ich muss mich bei meinem überragenden Club FC Liverpool bedanken, bei den Eigentümern, beim Team, ganz besonders beim Team. Ich bin sehr stolz."

Dritter deutsche Preisträger

Der frühere Bundesliga-Coach, der gut gelaunt im schicken Smoking an dem Opernhaus angekommen war, ist der dritte deutsche Preisträger der seit 2010 durchgeführten Wahl: Jupp Heynckes war nach dem Triple mit dem FC Bayern München im Jahr 2013 und Bundestrainer Joachim Löw nach dem WM-Triumph 2014 geehrt worden.

Klopp war kurzfristig nach Italien geflogen – erst am Sonntag hatten die Reds das Spitzenspiel der Premier League gegen den FC Chelsea mit 2:1 gewonnen. Nach der hauchdünn verpassten Meisterschaft in der vergangenen Saison, die Manchester City mit einem Punkt Vorsprung gewann (98 zu 97), führt Liverpool die aktuelle Tabelle nach sechs Spielen souverän mit fünf Punkten Vorsprung vor den Citizens an.

"Er hat es verdient, hier zu sein, er ist ein fantastischer Manager". Virgil van Dijk, Abwehrspieler beim FC Liverpool

Dieses Ziel peilt Klopp mit dem FC Liverpool an

Liverpools Abwehrspieler Virgil Van Dijk war später am Abend noch für die Wahl zum Weltfußballer nominiert "Virgil hat mir gesagt, ich muss einen Smoking tragen, also habe ich versucht, einen zu finden. Wir werden sehen, was passiert", hatte Klopp zuvor gewitzelt.



Weiterlesen: Weltfußballer des Jahres: Wieso deutsche Spieler keine Chance haben



Anzeige Anzeige

Die Sehnsucht der Fans nach der ersten Meisterschaft seit 1990 ist riesig – vor allem, weil jene nach einem Triumph in der Königsklasse erst einmal wieder gestillt ist. Nach dem Finale von Madrid am 1. Juni hat Klopp jetzt schon Legendenstatus an der Anfield Road erreicht. Mit überlegten Transfers – etwa Torwart Alisson und Mittelfeldstratege Fabinho kamen nach Liverpool – hatte Klopp seine Mannschaft nach der Final-Niederlage 2018 gegen Real Madrid gezielt verstärkt und sich den zweiten Einzug ins Endspiel in Folge regelrecht erarbeitet und verdient.

Messi zum Weltfußballer gewählt

Lionel Messi ist als erster Spieler zum sechsten Mal zum Weltfußballer gewählt worden. Messi feierte in dem altehrwürdigen Opernhaus seinen wiedererrungenen alleinigen Rekord – der fünfmalige Titelträger Cristiano Ronaldo, der wie Liverpools van Dijk das Nachsehen hatte, war nicht anwesend. Auch Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ging in seiner Kategorie leer aus.

In die jeweiligen Weltauswahlen schaffte es weder ein deutscher Nationalspieler noch eine deutsche Nationalspielerin. Messi hatte bereits in den Jahren 2009, 2010, 2011, 2012 und 2015 triumphiert und in den vergangenen Monaten eine starke, wenn auch nicht alles überragende Saison gespielt. Mit den Katalanen hatte der 32-Jährige erneut die spanische Meisterschaft gewonnen, in der Champions League war Barcelona nach einem dramatischen Rückspiel (0:4) am späteren Titelträger FC Liverpool gescheitert.

Bekannte US-Fußballerin ausgezeichnet

US-Weltmeisterin Megan Rapinoe ist zur Weltfußballerin des Jahres gewählt worden. Die 34-Jährige, die mit ihrer Stimme gegen soziale Missstände und US-Präsident Donald Trump weit über den Fußball hinaus Bekanntheit erlangt hat, wurde am Montagabend in der Mailänder Scala ausgezeichnet. Sie setzte sich bei der Abstimmung des Weltverbands FIFA gegen ihre US-Teamkollegin Alex Morgan und die Engländerin Lucy Bronze durch, die vor allem auf Vereinsebene überzeugt hatte.

Rapinoe war in Frankreich als WM-Torschützenkönigin mit dem Goldenen Schuh und als beste Spielerin des Turniers mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet worden. Ihre bewegende Ansprache beim Triumphzug der US-Fußballerinnen durch New York ging um die Welt. "Wir müssen mehr lieben, weniger hassen. Mehr zuhören, weniger reden. Es ist unsere Verantwortung, die Welt zu einem besseren Ort zu machen", hatte sie gesagt. Einen möglichen Besuch bei Trump im Weißen Haus hatten die Nationalspielerinnen aus Protest gegen dessen US-Politik schon vor einer Einladung abgelehnt. Als beste Trainerin einer Frauen-Mannschaft wurde US-Weltmeisterin Jill Ellis ausgezeichnet.