Frankfurt/Main. Während lediglich der VfL Wolfsburg überzeugte, kassierten Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach deutliche Niederlagen. Alle Infos zu den Spielen der Europa League am Donnerstagabend auf einen Blick.

Ergebnisse des Abends:

Choreografie des Abends:

Die Fans des Bundesligisten Eintracht Frankfurt machten genau da weiter, wo sie in der vergangenen Europa-League-Saison aufgehört hatten: Die Choreografie war wieder einmal beeindruckend. "Eintracht Frankfurt mein Verein" prangte auf einem riesigen Transparent, die Anhänger schwenkten ihre Fahnen und Luftballons. Die Eintracht-Fans werden nicht müde, ihre Mannschaft in der Europa League nach vorne zu treiben. Am Ende kassierten die Gastgeber jedoch ein deutliches 0:3, Dominik Kohr sah die Gelb-Rote Karte.

Premierentor des Abends:

Das erste Tor der diesjährigen Europa-League-Saison verbuchte der FC Basel im Spiel gegen den FK Krasnodar. Kevin Bua brachte die Schweizer nach neun Minuten in Führung.



Spruch des Abends:

Zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Arsenal London zeigten sich die Anhänger des Bundesligisten wieder in Hochform. DAZN-Kommentator Uli Hebel zollte ihnen Respekt, wobei er sich einen Seitenhieb auf den DFB nicht verkneifen konnte: "Diese Fans kennen nur ein Gas: Volley." Hintergrund: Zum jüngsten Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande hatte der DFB-Fanklub ihre Choreo "Vollgas" kurzerhand in "Volley" umgewandelt – die Folge waren Hohn und Spott.

Patzer des Abends:

Torwart Loris Karius (Besiktas Istanbul) leistete sich nicht zum ersten Mal einen Aussetzer auf internationaler Bühne. Es lief die 14. Minute in der Partie beim krassen Außenseiter Slovan Bratislava: Karius läuft ohne Not aus seinem Tor und will einen langen Ball wegköpfen. Anstatt des Balles trifft der Schlussmann seinen Mitspieler Pedro Rebocho. Die Folge: Slovan-Stürmer Andraz Sporar schiebt den Ball ins leere Tor zum zwischenzeitlichen 1:0. Am Ende gewann Bratislava mit 4:2.

Szene des Abends:

Der ehemalige Oranje-Spieler Fernando Ricksen verstarb im Alter von 43 Jahren am Mittwoch. Ricksen war an der Nervenkrankheit ALS erkrankt. An Gedenken des Niederländers erhoben sich die Zuschauer beim Spiel PSV Eindhoven gegen Sporting Lissabon in der 43. Minute und applaudierten. "Ruhe in Frieden, Fernando", twitterte PSV mit den Szenen aus dem Stadion.

Spieler des Abends:

Innerhalb von nur 21 Minuten markierte Claudiu Keserü (Ludogorets Razgrad) einen lupenreinen Hattrick in der zweiten Halbzeit. Seine Mannschaft gewann die Partie gegen ZSKA Moskau deutlich mit 5:1.



Blamage des Abends:

APOEL Nikosia und der deutsche Trainer Thomas Doll (HSV, BVB, Hannover 96) blamierten sich bis auf die Knochen vor heimischer Kulisse. Bis zur 53. Minute lag die Mannschaft aus Zypern gegen F91 Düdelingen mit 0:2 hinten. Und dann? Innerhalb von nur vier Minuten (!) drehten die Gastgeber die Partie auf 3:2. Doch die Luxemburger ließen sich nicht unterkriegen und markierten das 3:3 (72.) und 4:3 (82.). Mit dieser Niederlage hatte die Doll-Elf sicherlich nicht gerechnet.



Überraschung des Abends:

Das hätte wohl niemand erwartet: Borussia Mönchengladbach ging als klarer Favorit in das Duell mit dem österreichischen Vertreter Wolfsberger AC. Doch auf dem Platz war hiervon nichts mehr zu sehen: Der Bundesligist ging mit 0:4 unter.

