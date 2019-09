Frankfurt/Main. Die Auswahl für den Fußballspruch des Jahres ist erneut bunt: Trainer und Trainerinnen, Spieler, ein Journalist, eine Schiedsrichterin und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sind vertreten. Welcher Spruch ist Ihr Favorit? Stimmen Sie ab.

"Die Schweden sind wie die Mittdreißiger in der Disco: Hinten reinstellen und warten, ob sich was ergibt", hatte Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger vor dem WM-Spiel Schweden gegen Deutschland erklärt. Seine Analyse sollte der Fußballspruch des Jahres 2018 werden. Am Freitag, 25. Oktober, wird bei der Gala zur Verleihung des Deutschen Fußball-Kulturpreises der Fußballspruch des Jahres 2019 gekürt.

Die Jury der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur stellt elf Sprüche zur Wahl, die vier Finalisten werden am 15. Oktober bekanntgegeben, bevor am 25. Oktober der Sieger bestimmt wird. Welcher Spruch ist Ihr Favorit? Stimmen Sie ab: