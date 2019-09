Hamburg. Derby-Tag in Hamburg – Ausnahmezustand auf dem Kiez: Auch am Sonntag versuchten die Verantwortlichen beider Teams das Hamburger-Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV nicht zu überhöhen. Es soll heute Abend um 20.30 Uhr vor allem um Fußball gehen. Bei den Pressekonferenzen wollten beide Trainer gestern keine Namen zu den offenen Startformationen nennen.

Aaron Hunt oder Sonny Kittel – das ist eine der Fragen an HSV-Trainer Dieter Hecking, die aber genauso unbeantwortet blieb, wie das Ersuchen, seine Überlegungen auf der rechten Verteidigerposition zu erkunden. Nach dem Wadenbeinbruch von Jan Gyamerah muss der HSV-Trainer seine eingespielte Abwehrformation ändern. „Ich habe drei Kandidaten ins Casting geschickt und traue alle Dreien zu, auf dieser Position ein gutes Spiel zu machen“, sagte Hecking bei der Spieltagspressekonferenz. Gemeint sind Josha Vagnoman, Khaled Narey und Jeremy Dudziak. „Ich habe eine Mannschaft im Kopf, aber ich habe mich noch nicht entschieden“, sagte Hecking nichtssagend. Wobei er Vagnoman für dessen Leistung bei der U20-Nationalmannschaft ebenso lobte, wie den mit viel Selbstvertrauen von der tunesischen Nationalmannschaft zurückgekehrten Ex-St. Paulianer Dudziak. „Es ist nach wie vor eine Bauchentscheidung“, sagte Hecking, der dann auch noch Neuzugang Martin Harnik über den Klee lobte: „Beim Derby aufzulaufen wäre ein Bombeneinstieg für ihn.“

Komfortable Lage für den Trainer

Der HSV-Trainer ist nach eigener Einschätzung in einer komfortablen Lage: „Im Moment habe ich wenig zu meckern.“ Auch die Spieler, die heute Abend auf der Bank sitzen werden, seien „ganz eng dran“. Insofern habe er auch in den nächsten Wochen die Qual der Wahl, zumal mit Timo Letschert und Ewerton auch zwei Neuzugänge fit werden, die vor der Saison als Stammkräfte in der Abwehr vorgesehen waren. Besonders motivieren müsse er sein Team nicht: „Vor einem Derby muss ich niemand wachrütteln, um 20.30 Uhr sollte bei allen der Wecker geklingelt haben.“ Apropos: Er selbst werde ruhig schlafen: „Mein Herz rast vor dem Derby nicht so stark, dass ich nicht schlafen kann.“

Luhukay will Kopf nicht vernachlässigen

St. Pauli Trainer Jos Luhukay warnte seine Spieler, sich von der Stimmung im Stadion nicht allzu sehr anstecken zu lassen. „Ich spüre eine gesunde Anspannung in der Mannschaft. Wir müssen ausstrahlen, dass es ein Derby ist, dürfen dabei den Kopf aber nicht vernachlässigen.“ Für die Gastgeber ist das Spiel gegen den großen Stadtrivalen eine Standortbestimmung. Nach fünf Spieltagen steht St. Pauli mit lediglich einen Sieg auf dem 14. Tabellenplatz, könnte aber mit einem Sieg heute Abend zumindest auf Platz zehn vorrücken. Allerdings hat St. Pauli – im Gegensatz zu dem HSV – erhebliche Personalsorgen und muss weiterhin auf einige vermeintliche Leistungsträger verzichten.

Großaufgebot der Polizei schon Samstagnacht

Dass es neben dem Platz friedlich bleiben wird, ist eher nicht zu erwarten, auch im Stadion erwartet HSV-Trainer Dieter Hecking trotz eines verstärkten Sicherheitsaufgebots und Taschenkontrollen Bengalos und Pyrotechnik. Auf dem Kiez gab es am Wochenende schon einen Vorgeschmack, in der Nacht zu Sonntag versammelten sich mehrere Hundert Fans beider Klubs. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot reagieren. Der Einsatz zog sich bis tief in die Nacht. Heute wollen sich HSV-Fans wieder zu einem provokativ angelegten Fan-Marsch im Schanzenviertel treffen. – mitten im „feindlichen“ St. Pauli-Gebiet.