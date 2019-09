Der ehemalige Fußball-Bundesligaspieler Ansgar Brinkmann erzählt am 23. September in Melle aus seiner ereignisreichen Sportkarriere. Foto: Tobias Heyer/dpa

Melle. Ansgar Brinkmann hat eine Menge erlebt: Von Alkoholeskapaden bis zum Dschungelcamp steht in der Vita des trickreichen Ex-Fußballers so manches, das ihn bekannt gemacht hat – und was sich zu erzählen lohnt. Das tut Brinkmann am 23. September in Melle.